Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que matou namorado da filha condenado por violência doméstica a mulher

Homicida foi punido pelo Tribunal de Santarém por maus tratos durante 40 anos.

Por João Nuno Pepino | 08:44

Herculano Duarte, o homem que, em 2016, apanhou 19 anos por ter assassinado a tiro o genro numa aldeia do concelho de Tomar, foi quinta-feira condenado a mais cinco anos e meio de prisão, desta vez por um crime de violência doméstica, de que foi alvo a mulher durante mais de 40 anos.



As agressões físicas e psicológicas à vítima, segundo referiu quinta-feira a juíza-presidente do coletivo do Tribunal de Santarém, "perpetuaram-se ao longo de mais de quatro décadas, com atos muito graves por parte do arguido".



Genericamente, o tribunal deu como provado que Herculano Duarte, de 70 anos, impôs uma vida infernal à mulher, agredindo-a com frequência a murro e pontapé, com ameaças de morte e acusando-a de lhe ser infiel.



O arguido – profundamente ciumento e consumidor de bebidas alcoólicas, que desencadeavam o seu caráter agressivo e violento – chegou a apontar armas de fogo à mulher e dormia, inclusivamente, com uma de várias pistolas debaixo da almofada.



O acórdão salienta que a conduta reiterada do homem "deixou a vítima num estado de grande instabilidade psicológica e emocional", uma vez que "foi humilhada durante toda a vida", e acrescenta que Herculano Duarte "demonstrou durante o julgamento não ter sido capaz de assumir a gravidade dos seus atos".



O homem, que se encontra detido no Estabelecimento prisional de Vale de Judeus, pediu para não estar presente na leitura do acórdão.