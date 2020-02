Homem cria perfil falso para violar menina de 11 anos

Um homem de 28 anos foi preso pela PJ da Madeira, horas depois de ter violado uma menina de 11, no centro do Funchal.O predador sexual atraiu a vítima a um encontro, após ter criado um perfil falso de rapaz nas redes sociais, iniciando um relacionamento com a menor.A detenção ocorreu ao final da tarde de quinta-feira e o detido estava, ontem à tarde, a ser interrogado em tribunal. A violação ocorreu em plena rua, e a menor correu depois a avisar a família, que alertou a PSP.A PJ assumiu a investigação e apanhou o suspeito. A menina foi levada para o hospital e submetida a exames médicos.