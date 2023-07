Homem cumpre 13 anos de cadeia e volta a atacar

João Pedro Cipriano, de 36 anos, cumpriu 13 anos de pena de prisão na cadeia de Leiria por roubo com violência e estava em liberdade condicional desde 2019. Foi detido novamente, em Coimbra. Segundo oconseguiu apurar, o homem, já referenciado pelo enorme grau de violência, manteve o mesmo esquema de atuação ao abordar homens e mulheres nas ruas da cidade, durante o período noturno, e com recurso a facas espalhava o terror. As vítimas, que precisaram de assistência hospitalar, apresentaram queixa.O reincidente foi detido pela PSP de Coimbra por novos roubos com recurso a armas brancas. Além de processos de roubo e agressão, este homem tem ainda casos a decorrer na Justiça por tráfico de droga. Enquanto esteve detido, também sequestrou e atacou um guarda prisional. Presente a juiz ficou em preventiva.