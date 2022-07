O Ministério Público (MP) de Lisboa deduziu acusação contra um arguido por dois crimes de recetação.De acordo com o despacho de pronúncia, o homem cedeu a conta bancária para depósito de proveitos de crimes. Os delitos ocorreram a 7 de maio de 2020. Burlões, ainda por identificar, entregaram ao arguido dinheiro subtraído a duas vítimas através da aplicação MB Way.Fingindo interesse nos bens, os burlões pediam pagamento com MB Way, conseguindo assim acesso às contas das vítimas, de onde levantaram dinheiro. Segundo a acusação, parte da verba foi usada, no mesmo dia, em compras e levantamentos multibanco. A investigação prossegue.