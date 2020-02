Homem de 23 anos ameaça e persegue ex-mulher

Um homem de 23 anos foi detido pela GNR, em Faro, pelo crime de violência doméstica contra a ex-companheira, de 38, que reside em São Brás de Alportel.O detido agredia a mulher, o que levou à separação do casal, facto que o indivíduo não aceitava. Segundo oapurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o suspeito perseguia a vítima e tentava forçá-la reatar a relação.Fazia pressão psicológica sobre a vítima e ia ter com ela ao local onde trabalhava, chegando a ameaçar que se matava se ela não o aceitasse de volta.Nos últimos tempos, o homem começou a ameaçar que iria atear fogo à casa da mulher. Perante esta situação e o agravamento das ameaças, o Tribunal de Faro mandou emitir mandados com vista à detenção do indivíduo.