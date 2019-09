Homem ameaça companheira e faz bruxaria à porta

Um homem foi detido pela GNR, em Albufeira, por agredir e ameaçar de morte a companheira. O agressor, de 40 anos, é ainda suspeito de praticar rituais de bruxaria junto à porta da casa da mulher, de 38 anos, e de atear fogo ao jardim de uma habitação onde mora uma amiga da vítima.Segundo oconseguiu apurar no local, o suspeito foi detido por elementos do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão na terça-feira à tarde, em Albufeira. O homem está indiciado pelos crimes de violência doméstica e fogo posto.Os contornos do caso levaram a GNR a atuar de imediato porque os atos estavam a ser cada vez mais violentos. A mulher era ameaçada de morte e agredida física e psicologicamente.Em algumas situações, terá também feito ameaças a uma amiga da ex-companheira, a qual culpava pelo fim do relacionamento amoroso, sendo mesmo suspeito de ter ateado fogo ao jardim da casa da referida amiga da vítima. O homem é ainda suspeito de alegadamente realizar atos de bruxaria e macumba junto à porta da habitação e da loja da vítima.O homem, ao que oapurou, era para ser esta quarta-feira ouvido por um juiz no Tribunal Judicial de Albufeira, para aplicação das medidas de coação enquanto aguarda pelo julgamento, mas a audiência foi adiada para esta quinta-feira.questionou o Comando de Faro da GNR, mas esta força de segurança recusou dar qualquer informação sobre o caso.