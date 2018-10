Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ afasta hipótese de acidente ou bruxaria no incêndio de Sintra e Cascais

Pista concreta recolhida no ‘ponto zero’ do incêndio leva a crer que terá sido fogo posto.

Por João Carlos Rodrigues | 14:09

A Polícia Judiciária afastou a tese de negligência ou mesmo um ritual de bruxaria na origem do fogo que consumiu 428,5 hectares no passado fim de semana, no Parque Natural Sintra-Cascais.



Os dados recolhidos até agora, segundo o Expresso, apontam para uma "pista concreta de fogo posto" que terá sido recolhida no ‘ponto zero’ do incêndio, junto a uma ermida em ruínas na zona da Peninha. Este local é palco habitual de rituais noturnos onde são usadas velas ou fogueiras, mas não terá sido essa a causa do incêndio que deflagrou pelas 22h50.



Este sábado teve início a primeira ação de reflorestação do Parque Natural de Sintra-Cascais, que juntou perto de 1200 pessoas na Duna da Cresmina, Cascais, uma zona de seis hectares que foi consumida pelas chamas.