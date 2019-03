Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 23 anos detido por violar e agredir a namorada na Covilhã

Vítima já tinha apresentado queixa contra o agressor, relativa "a atos de violência supostamente exercidos por aquele contra ela".

Um homem de 23 anos foi detido esta segunda-feira indiciado pelos crimes de violação, violência doméstica e ofensas à integridade física contra a namorada na Covilhã.



"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve o presumível autor de crimes de violação, de violência doméstica e ofensas à integridade física, ocorridos no dia de ontem pela manhã, na área do município da Covilhã, de que foi vitima uma mulher jovem, com quem mantinha uma relação de namoro", indica a Polícia Judiciária em comunicado.



A vítima já tinha apresentado queixa contra o agressor, relativa "a atos de violência supostamente exercidos por aquele contra ela".



O homem é tecelão e ainda irá conhecer as medidas de coação.