Homem de 24 anos detido por dois roubos com faca de cozinha em Faro

Um homem de 24 anos foi detido pela PSP pela prática de dois crimes de roubo com arma branca na tarde desta terça-feira, em Faro.No ínicio da madrugada de ontem o detido terá encostado uma faca de cozinha ao pescoço do funcionário de uma bomba de gasolina enquanto exigia que este lhe entregasse o dinheiro da caixa. O ladrão conseguiu levar cerca de 100€, tendo fugido de imediato sem efetuar o pagamento da despesa que contraiu no local no valor de 10€.Ainda na tarde de ontem o homem ameaçou um estafeta que entregava comida ao domicílio. O ladrão começou por abordar a vítima e perguntar como se podia encomendar a comida, tendo-o de seguida ameaçado com uma faca de cozinha para que lhe entregasse o dinheiro que trazia com ele.Como a vitima resistiu à entrega do dinheiro, o assaltante apoderou-se de imediato do telemóvel e colocou-se em fuga, vindo a ser perseguido pela vitima e por uma testemunha presente no local, que ao mesmo tempo comunicaram a ocorrência à Polícia, vindo o indivíduo a ser detido.Na sequência da detenção foi apreendido ao detido uma faca de cozinha, o telemóvel roubado, um teclado de tablet e um telemóvel, bem como o dinheiro roubado do posto de combustível.O detido aguarda agora o primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.