Frederico Silva, de 29 anos, assumiu esta segunda-feira, no Tribunal de Coimbra, a autoria dos crimes da morte do pai, à martelada, que depois regou com gasolina, ao qual lançou fogo, que destruiu a habitação de madeira onde ambos viviam.O arguido mostrou-se arrependido. “Vivo em sofrimento diário, do qual tenho consciência desde que sou acompanhado e medicado.