Homem de 30 anos fica sem anel de dois mil euros em assalto

Um homem de 30 anos ficou sem um anel que, à PSP, avaliou em dois mil euros, ao ser assaltado, na noite de domingo, na Rua Principal do Bairro da Cova da Moura, na Amadora.De acordo com a queixa apresentada à polícia, a vítima, na companhia de um outro homem, de 23 anos, andava pelas 20h00 na referida artéria quando foi surpreendida, pelas costas, por um assaltante armado.Sob ameaça de uma arma de fogo, teve de entregar o anel que avaliou em dois mil euros e uma bolsa com 120 euros, chaves do carro e documentos. O assaltante foi depois na direção de quatro homens que o aguardavam e fugiram a pé.