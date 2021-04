Homem de 30 anos morre atopelado em Tavira

Um homem, de 30 anos, morreu atropelado esta segunda-feira à noite em Tavira, junto à Ponte dos Descobrimentos, onde seguia de bicicleta.Segundo o que oapurou, o homem foi abalroado por um veículo no local. O condutor foi identificado, parou no local após o acidente e colaborou com a PSP nas diligências necessárias.

No local do acidente estiveram uma ambulância do INEM, a Vmer (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Faro e a PSP de Tavira, que tentaram socorrê-lo mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.