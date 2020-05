Homem de 34 anos morre em acidente com motoserra em Cantanhede

Um homem de 34 anos morreu esta quinta-feira, na sequência de um acidente de trabalho com uma motoserra, na Praia da Tocha, em Cantanhede.Ao que opôde apurar, a vítima foi atingida pela ferramenta na zona da face e do pescoço, tendo ficado ferido com gravidade.Acabou por morrer quando ia a caminho do Hospital da Figueira da Foz para receber tratamento.O alerta foi dado às 07h52.