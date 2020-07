Homem de 35 anos detido por violência doméstica em Santo Tirso

Um homem, de 35 anos, foi detido na última quinta-feira, por suspeitas de violência doméstica, em Santo Tirso.

"Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito teria dirigido injúrias e ameaças de morte com recurso a arma de fogo, bem como agressões físicas contra a vítima, sua esposa, de 32 anos, durante o relacionamento de dez anos", lê-se no comunicado enviado pela GNR.

Foi realizada uma busca domiciliária e duas em veículo que possibilitaram a detenção do suspeito e a apreensão de um bastão extensível.

O arguido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi detido no cumprimento de um mandado de detenção.

Depois de ser presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos, o arguido com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, viu-lhe ser aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência da ofendida, não se podendo aproximar da mesma e proibição de contacto com a ofendida por qualquer meio (SMS, chamadas telefónicas ou outros).