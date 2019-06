Homem de 38 anos morre em despiste de mota na ilha da Madeira

Um despiste de motociclo provocou esta quarta-feira de madrugada na Estrada da Eira do Serrado, em Câmara de Lobos, a morte do condutor e ferimentos graves numa mulher, confirmou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).A vítima mortal tinha 38 anos e conduzia um motociclo de 1.200 centímetros cúbicos.A mulher que sofreu ferimentos graves era a outra ocupante da moto e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) estiveram no local do acidente.O acidente deu-se na freguesia do Curral das Freiras, na ilha da Madeira.