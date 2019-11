Homem de 39 anos detido pelo homicídio do cabeleireiro de Cristiano Ronaldo

A polícia do Cantão de Zurique anunciou durante a manhã deste domingo a detenção de um homem de 39 anos de idade e nacionalidade brasileira pelo homicídio de Ricardo Matos Ferreira, antigo cabeleireiro de Cristiano Ronaldo e outros famosos.As autoridades não avançaram, para já, quais as motivações que terão levado a este crime mas indicaram este homem enquanto suspeito da morte de Ricardo.‘Cajó’, como era conhecido, foi morto, num quarto de hotel, com múltiplas facadas. O corpo foi encontrado sexta-feira por uma empregada, por volta das 14h00 locais, quando se preparava para fazer a limpeza diária. Deparou-se com um cenário macabro.Recorde-se que a morte do cabeleireiro, um madeirense a viver na Suíça há dois anos e conhecido por pentear estrelas como o futebolista Cristiano Ronaldo e várias modelos e atrizes portuguesas, está a chocar a comunidade portuguesa em Zurique.Em atualização