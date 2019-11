Português encontrado morto num quarto de hotel em Zurique

Um português foi encontrado esta sexta-feira sem vida, ensanguentado e com múltiplos golpes de faca no quarto de um hotel, em Zurique, na Suíça.



As autoridades têm montada uma autêntica caça ao homem para encontrar o homicida que permanece em fuga. O corpo deste português, com idade entre os 35 e os 40 anos, foi descoberto por uma funcionária de limpezas do hotel.





Foi quando se preparava para limpar o quarto deste cidadão português, cerca das 14h00 locais, que se deparou com um cenário de horror. O corpo estava em cima da cama, coberto de sangue e com vários golpes de faca. Por todo o quarto havia marcas de sangue e um intenso cheiro a álcool.Antes da descoberta por parte da funcionária de limpeza do hotel, vários hospedes ligaram para a receção a reclamar devido ao barulho vindo daquele mesmo quarto.As autoridades suíças já garantiram aos órgãos de comunicação social locais que estão a investigar um crime de homicídio.A polícia ainda não conseguiu identificar com exatidão o cadáver deste homem, sabe-se apenas que se trata de um cidadão português com idade entre os 35 e os 40 anos.Não tendo encontrado a faca no local do crime, as autoridades acionaram equipas cinotécnicas.Com recurso a cães pisteiros, procuram identificar a localização da faca usada para matar o português, assim como a paradeiro do homicida.A polícia de Zurique está a apelar à comunidade que ajude na identificação do português e também na localização do homicida.