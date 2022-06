Homem de 39 anos esfaqueado em rixa na rua em Vila Nova de Famalicão

Um homem de 39 anos foi esfaqueado esta madrugada, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, ao que tudo indica durante uma rixa na Praça D. Maria II. A vítima sofreu ferimentos graves e está internada no Hospital de Vila Nova de Famalicão.

O alerta foi dado às 04h37 para os bombeiros de Vila Nova de Famalicão, que quando chegaram ao local encontraram a vítima ferida, com lesões de arma branca. A equipa da VMER de Famalicão também esteve no local e acompanhou o transporte do ferido para o hospital local.

A PSP está a investigar.