Homem de 40 anos detido em Arganil por posse e cultivo de canábis

Um homem de 40 anos foi detido em flagrante delito no concelho de Arganil por posse e cultivo de canábis, anunciou esta sexta-feira a GNR."No seguimento de uma denúncia, os militares realizaram diligências que culminaram na detenção do suspeito em flagrante delito, a tratar da plantação", informou o Comando Territorial de Coimbra da GNR em comunicado.A operação foi realizada, na quinta-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, com apoio dos militares do Posto Territorial de Arganil, no distrito de Coimbra.Do material apreendido, destacam-se 31 pés de canábis, 87,5 gramas de canábis e "uma caixa de plástico transparente que servia de estufa", segundo a nota.O detido foi constituído arguido e vai ser presente ao Tribunal de Arganil para um primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.