Por Ana Isabel Fonseca | 17:03

Um homem, de 47 anos, residente em São João da Madeira, está desaparecido desde terça-feira.

Manuel Santos não é visto desde as 01h00 daquele dia. A família está desesperada, uma vez que o homem sofre de problemas psíquicos e necessita de tomar medicação todos os dias.



Manuel saiu de casa vestido com a farda de uma empresa de limpezas onde trabalha e não levou consigo documentos nem dinheiro.



GNR foi já alertada para o desaparecimento do homem.