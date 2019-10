Homem de 50 anos ameaçava e perseguia a companheira

O homem, de 50 anos, recusava aceitar o fim da relação com a companheira e perseguia-a e ameaçava-a. Terá mesmo chegado a agredi-la e a danificar objetos em casa. Acabou detido pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da GNR.Segundo oapurou, a detenção ocorreu na quarta-feira, pelas 11h15, na avenida Miguel Bombarda, em pleno centro urbano de Portimão.Os militares deram cumprimento a um mandado de detenção do suspeito, emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Portimão.Apresentado a um juiz do Tribunal de Portimão, o detido saiu em liberdade, mas ficou proibido de se aproximar da vítima, bem como da sua casa e trabalho. Também ficou obrigado a realizar uma desintoxicação de bebidas alcoólicas.O casal encontra-se atualmente separado. O facto de o agressor consumir bebidas alcoólicas em excesso contribuirá para os atos violentos que tem praticado contra a vítima.A vítima, com cerca de 50 anos, vivia com medo do que o ex-companheiro, residente no concelho de Portimão, lhe pudesse fazer.