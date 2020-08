Homem de 50 anos detido por violência doméstica na Trofa

A GNR do Porto deteve, na sexta-feira, um homem de 50 anos por violência doméstica no concelho da Trofa.



As autoridades apuraram que o suspeito consumia bebidas alcoólicas com frequência e recorria a uma arma branca para injuriar e ameaçar a esposa, de 47 anos, quando estava sob o efeito do alcóol. Segundo comunicado foi feita uma denúncia, a vítima temia pela própria vida.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos, onde foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contactar, frequentar o local de trabalho e outros frequentados pela vítima, afastamento da residência, não se podendo aproximar num raio de 500 metros.