Um motociciclista de 50 anos morreu esta quarta-feira o fim da tarde na sequência de um despiste na EN305 em Vila Praia de Âncora, num local conhecido como a Reta de Baralha, Viana do Castelo.O acidente aconteceu pouco depois das 18h00. A vítima perdeu o controlo do motociclo e terá embatido contra um poste.Os bombeiros voluntários de Vila Praia de Âncora iniciaram manobras de reanimação, no entanto, o óbito acabou ppor se confirmar no local.