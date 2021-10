Um homem de 55 anos, com prisão cumprida por roubos, foi detido por investigadores da PSP de Lisboa por ter esfaqueado nas mãos outro homem, de 44, alegadamente devido a dívidas.O ataque ocorreu pelas 16h30 de segunda-feira, na avenida Infante D. Henrique. O agressor fugiu com uma mochila da vítima, que foi hospitalizada.A rápida intervenção da PSP levou à detenção do autor das facadas e à recuperação dos bens da vítima. O agressor recolheu em preventiva.