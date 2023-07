Homem de 58 anos morre após sentir-se mal na água em praia na Nazaré

A AMN referiu ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia da Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

Um homem, de 58 anos, morreu após sentir-se mal na água na praia da Vila na Nazaré, na tarde desta sexta-feira.O alerta chegou pelas 17h05, através dos nadadores-salvadores de serviço.Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adiantou que "a vítima foi retirada da água pelos nadadores-salvadores, que prontamente iniciaram as manobras de reanimação até à chegada dos elementos dos Bombeiros e do INEM que deram continuidade às manobras, não tendo sido possível reverter a situação". O óbito foi declarado no local.