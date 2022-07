Um homem com cerca de 60 anos morreu ao final da tarde desta quarta-feira após se ter despistado no carro em que seguia, na Estrada Nacional 14, em Leça do Balio, Matosinhos.A vítima ainda foi assistida no local, mas entrou em paragem cardiorrespiratória e o óbito acabou por ser declarado.A GNR está a investigar o caso.