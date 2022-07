Homem de 61 anos morre afogado no rio Douro

Um homem de 61 anos morreu, vítima de afogamento, no rio Douro, em Sande, no concelho de Marco de Canaveses. O alerta foi dado às 17h32.



Ao que o CM apurou, a vítima estaria num convívio com familiares, junto ao rio, e mergulhou no Douro, alegadamente com o objetivo de tentar nadar até à outra margem. Só que, por razões ainda desconhecidas, perdeu os sentidos e ficou inconsciente na água.

O homem foi resgatado e alvo de manobras de reanimação no local, mas as mesmas acabaram por se revelar infrutíferas.



Foram chamados os Bombeiros de Marco de Canaveses, equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Penafiel e Suporte Imediato da Vida (SIV) de Cinfães, além da GNR de Alpendorada.

O corpo da vítima foi transportado para o gabinete médico-legal de Penafiel.