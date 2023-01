Homem de 62 anos morre atropelado pelo próprio carro no concelho de Vidigueira

Um homem, de 62 anos, morreu esta terça-feira atropelado pelo próprio carro quando tentava fazer uma manobra fora do automóvel em Selmes, no concelho de Vidigueira (Beja), disse à agência Lusa fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o atropelamento, para o qual foi dado o alerta às 19h00, ocorreu na Rua dos Combatentes, em Selmes.

O óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, segundo a fonte da GNR.

O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Beja da GNR está a averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, adiantou a fonte da Guarda.

As operações de socorro, de acordo com o comando sub-regional, mobilizaram os bombeiros de Vidigueira, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 10 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER.