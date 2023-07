Homem de 68 anos em estado crítico após acidente com máquina agrícola em casa

Um homem de 68 anos sofreu este domingo ferimentos graves quando operava uma máquina agrícola, no quintal de casa, no Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa. Foi transportado de urgência pelo helicóptero do INEM para o Hospital de S. João, no Porto.

O acidente aconteceu cerca das 9h50, quando a vítima operava o equipamento, no quintal de casa. Os bombeiros de Vila Nova de Foz Côa foram mobilizados para o local, mas devido à gravidade dos ferimentos foi acionado um meio aéreo para efetuar o transporte da vítima até ao Hospital.

Ao que o CM apurou, a máquina utilizada é um sachador manual, usado para lavrar a terra.