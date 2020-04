Homem de 70 anos ataca vizinho à catanada

Altamente conflituoso, há muito que o ex-emigrante, de 70 anos, reclamava com os vizinhos por causa do ruído provocado pelos carros na rua, em Vila Nova de Cerveira. No final de março, surpreendeu um dos vizinhos ao chegar a casa e atacou-o à catanada. O agressor foi detido na sexta-feira, pela Polícia Judiciária de Braga, e já está em prisão preventiva.

A agressão violenta ocorreu em plena rua e deixou o vizinho gravemente ferido. A GNR de Vila Nova de Cerveira registou a ocorrência, mas o Ministério Público entendeu que o caso configurava uma tentativa de homicídio e emitiu mandados de detenção. Na sexta-feira, a PJ de Braga prendeu o agressor em casa e ontem um juiz de turno do Tribunal de Valença mandou-o para a cadeia.