Homem movido por ciúmes ataca mulher com catana: “Tu daqui não sais com vida”

José, de 74 anos, tinha uns ciúmes doentios da mulher. Quando, na quinta-feira da semana passada, se apercebeu que a companheira, de 59, se preparava para abandonar a residência do casal, em Cabanelas, Vila Verde, decidiu que tinha de a impedir. Muniu-se com uma catana de 42 centímetros e, antes de a apontar à mulher disse-lhe: "Tu daqui não sais viva". Ainda a golpeou numa mão mas, ao defender-se, a mulher esfaqueou o agressor no abdómen.

O homem foi operado no mesmo dia no Hospital de Braga e, no domingo, assim que teve alta, foi detido por inspetores da Polícia Judiciária de Braga. Está indiciado por um crime de homicídio qualificado na forma tentada e é esta terça-feira presente a um juiz do Tribunal de Guimarães.

A agressão violenta aconteceu no final da tarde de quinta-feira, no interior da casa que o casal partilhava. Após o ataque, a mulher refugiou-se em casa de uma vizinha, de onde ligou para a GNR. Ferido, o homem ainda escondeu a catana na habitação e só depois saiu para a rua, onde foi encontrado ferido. Enquanto era assistido pelas equipas de socorro, repetiu as ameaças de morte à mulher.



PORMENORES

Queixas por violência

A GNR de Prado tem registadas várias queixas por violência doméstica contra o agressor. A mulher, que chegou mesmo a ser obrigada a deixar o emprego devido aos ciúmes do companheiro, estava sinalizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR.



Recusou colaborar

Quando foi detido por inspetores da PJ de Braga, à saída do hospital, o reformado de 74 anos não mostrou vontade de colaborar com a investigação. Não confessou e recusou participar numa reconstituição.