Homem de 73 anos suspeito de raptar e abusar sexualmente de dois menores em Bragança

A Polícia Judiciária deteve um homem de 73 anos por suspeitas de ter raptado e abusado sexualmente de uma criança e um jovem em Torre de Moncorvo, distrito de Bragança.

Os crimes ocorreram entre 2019 e 2020, durante a época do verão. As duas vítimas, atualmente com 11 e 18 anos, foram abordadas pelo suspeito que as introduziu à força ou mediante ardil no seu carro e conduziu-as para um local ermo onde abusou sexualmente delas.

O detido, de 73 anos de idade, aposentado, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.