Um homem, de 74 anos, foi detido pela GNR no Fundão por suspeita de reiteradas agressões e ameaças de morte com armas de fogo à sua companheira, vinte anos mais nova. Uma dos equipamentos usadas pelo agressor para amedrontar e ameaçar a vítima era uma arma de eletrochoques, conhecida por taser.Após uma denúncia a dar conta do terror em que a mulher vivia, os militares da GNR apuraram que o homem exercia de forma reiterada violência psicológica sobre a sua companheira, numa localidade do concelho do Fundão.