Homem de 78 anos morre em acidente com trator em Condeixa-a-Nova

Um homem morreu esta segunda-feira num acidente envolvendo um trator, na localidade de Venda da Luísa, no concelho de Condeixa-a-Nova, em circunstâncias ainda não apuradas, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.

O alerta foi dado para um acidente com um trator, numa propriedade agrícola, numa zona de olival, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, detalhou o comandante dos Bombeiros Voluntários Condeixa-a-Nova, Tiago Picão.

A vítima é um homem de 78 anos e, segundo o responsável, o óbito foi declarado no local, sendo que, as causas do acidente são ainda desconhecidas.

"Agora irá competir à GNR fazer a investigação", acrescentou.

O alerta foi dado por volta das 13h10 e para o local foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por viaturas dos Bombeiros Voluntários Condeixa-a-Nova, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).