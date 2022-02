Homem de 83 anos morre debaixo de uma carrinha em Tabuaço

Um homem de 83 anos morreu este sábado debaixo de uma carrinha de caixa aberta, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"Um homem de 83 anos morreu em Barcas de Tabuaço, no concelho de Tabuaço, foi encontrado debaixo de uma carrinha de caixa aberta", disse a fonte do CDOS de Viseu.

Segundo o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço, Aurélio Ferreira, "à chegada ao local o senhor encontrava-se debaixo do pneu em paragem cárdio respiratória e ainda se iniciaram as manobras de reanimação".

"À chegada da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] foi declarado o óbito no local. Ele estava numa estrada de terra batida, na localidade de Chavelha e não sabemos ao certo o que terá acontecido", acrescentou Aurélio Ferreira.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), que também esteve no local, chamou a Polícia Judiciária que, segundo confirmou a agência Lusa, vai ao local "verificar se foi uma morte sem assistência ou se houve intervenção humana".

Segundo o CDOS de Viseu, o alerta foi dado às 12h43 e no local estiveram nove operacionais apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço, da GNR e da VMER.