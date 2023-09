Homem de Felgueiras desaparecido desde quarta-feira após consulta no Hospital de S. João

José Oliveira Brochado, residente em Felgueiras, está desaparecido desde quarta-feira, ao meio-dia. O homem, com problemas psicológicos, estava em observações na urgência do Hospital de S. João, no Porto, de onde terá saído, por volta da hora do almoço, sem ter sido consultado e nunca mais foi visto.



A família alertou as autoridades porque o homem não tem medicação e deverá estar desorientado. Na quarta-feira, vestia umas calças azuis e uma t-shirt branca. Ao final de dois dias, os familiares estão desesperados e pedem a quem o aviste para informar as autoridades.