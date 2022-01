Homem deixa cair arma dentro de ambulância ao ser assistido depois de uma agressão

Um homem, com cerca de 50 anos, deixou cair uma arma de fogo no interior de uma ambulância dos bombeiros de Coimbrões, em Gaia, quando estava a ser assistido pela equipa pré-hospitalar. Os operacionais tinham sido mobilizados esta quarta-feira, cerca das 22h00, para uma ocorrência com agressões na rua General Torres.Um dos homens envolvidos na rixa sofreu ferimentos ligeiros e teve de ser assistido. Foi nesse momento que deixou cair a arma em frente aos operacionais.A esquadra de investigação criminal de Gaia, do Departamento de investigação Criminal do Porto, foi acionada. A vítima foi levada, pelos bombeiros de Coimbrões, para o hospital de Gaia.