Vital Marques, de 87 anos, antigo guarda dos jardins do Palácio de Queluz, deixou uma carta a justificar o porquê de ter matado a mulher, Piedade do Patrocínio, de 88, com um tiro na cabeça, no apartamento do casal, em Massamá, Sintra. A mulher estava doente, quase cega e com Alzheimer, e o idoso era o seu cuidador há vários anos.









