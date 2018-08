Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem desaparece na Barragem da Caniçada no Gerês

Vítima conduzia uma mota de água quando caiu.

20:56

Um homem desapareceu ao final da tarde deste domingo na Barragem da Caniçada, em Terras do Bouro, Gerês.



O desaparecido estava a conduzir uma mota de água quando caiu e até agora não foi encontrado.



No local estão as autoridades do Gerês em operações de busca, segundo confirmou fonte da GNR de Terras do Bouro.



Em atualização