Homem desaparecido em Vieira do Minho desde terça-feira encontrado morto

O homem que estava desaparecido desde terça-feira depois de ter ido pescar na zona da barragem do Ermal, em Vieira do Minho, foi encontrado morto esta quinta-feira, segundo avança a rádio Alto Ave.O corpo foi encontrado esta manhã pelas equipas de mergulhadores que estavam a realizar as buscas, avança a mesma fonte.Em atualização