O empresário, de 50 anos, que está desaparecido desde domingo à noite na albufeira de Castelo do Bode, em Abrantes, lidera uma grande empresa especializada em cibersegurança e foi um alto quadro do universo Sonae. Ricardo Fraga Costa tem carta de marinheiro e passeava de barco com a namorada, de 29 anos.









