Homem desempregado obrigava mulher a prostituir-se dentro de casa para conseguir dinheiro

A PJ deteve um homem suspeito de obrigar a companheira a prostituir-se em casa, com o objetivo de obter rendimento monetário. Os crimes ocorreram ao longo do último ano, em Oliveira de Azeméis.



O arguido colocou um anúncio num site de encontros para fins sexuais com os dados e o contacto telefónico da companheira. Angariou vários clientes, com os quais contratava os serviços à revelia da vítima. A mulher era coagida a prostituir-se, com receio de ser agredida, dado o caráter violento do companheiro.

O detido, de 34 anos, desempregado e com antecedentes criminais por violência doméstica, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.