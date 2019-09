Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Matos, de 61 anos, desconfiava que a mulher, Maria, de 52, andava amantizada com um talhante de Guimarães. Ela era sempre atendida por Manuel Novais, que um dia, em janeiro de 1996, lhe deu boleia para casa, em São Mamede de Aldão.O marido perdeu a cabeça e forçou Maria a alinhar no plano para matar o talhante. Foi ela que deu o primeiro golpe no abdómen de Manuel, com a faca de mato do marido. A vítima resistiu e Antó... < br />