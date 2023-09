Homem detido com documento falsificado no aeroporto do Porto

Um cidadão estrangeiro foi detido, esta sexta-feira, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por posse de documento de identificação francês falsificado, quando tentava embarcar num voo com destino a Dublin. O homem também se encontrava em permanência irregular em Portugal.

Presente a juiz para primeiro interrogatório, este sábado, o homem ficou com apresentações periódicas bi-semanais, nas instalações da Direção Regional do Norte do SEF, "seguindo o processo de posse de documentação falsificada para Inquérito criminal", diz o comunicado do SEF.