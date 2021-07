Homem detido com mais de cinco mil doses de droga em Santo André

A Guarda Nacional Republicana de Santiago do Cacém deteve esta terça-feira, um homem de 34 anos, na posse de 5100 doses de droga, em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém.

O suspeito já tinha sido detido anteriormente pela prática do mesmo crime e encontrava-se a cumprir pena de um ano e nove meses em prisão domiciliária, sujeito a pulseira eletrónica.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação que decorria há cerca de sete meses, e na qual foi dado cumprimento a quatro mandados de busca domiciliária, que culminaram na detenção do individuo e na apreensão de material relacionado com o trafico de droga.

Os militares apreenderam 3 508 doses de haxixe, 1 605 doses de cocaína, 5 340 euros em numerário, três balanças de precisão e um telemóvel.

Na mesma operação, foi constituída arguida uma mulher, de 30 anos, no âmbito dos mesmos ilícitos.

As autoridades suspeitam que o homem controlava o tráfico de droga a partir de casa, onde estava a cumprir pena de prisão.

O indivíduo encontra-se detido nas instalações da GNR em Santiago do Cacém e será presente amanhã, dia 29 de julho, ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Grândola e de Palmela.