Homem detido depois de furtar telemóvel em restaurante em Matosinhos

Um homem furtou esta manhã de segunda-feira um telemóvel de gama alta, no restaurante Lar do Motorista, na Senhora da Hora, em Matosinhos.O homem entrou no estabelecimento, cerca das 10h30, aproveitando um momento de pouco movimento de clientes e funcionários. O suspeito dirigiu-se até junto da caixa registadora, pegou no equipamento e saiu rapidamente do restaurante.O homem foi localizado, já durante a tarde, na rua Joaquim Gomes, Fânzeres, Gondomar, pela GNR local.Os guardas responderam a uma ocorrência de socorro a um homem ferido dos bombeiros de Gondomar. A GNR de Fânzeres, na sequência do comportamento agressivo do homem, apercebeu-se que tinha um telemóvel furtado na sua posse.O suspeito foi detido e vai ser presente ao tribunal de Matosinhos. O equipamento foi recebido, pela GNR, ao seu legítimo proprietário.