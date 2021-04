Um homem, de 31 anos, foi detido por agentes da PSP de Cascais, suspeito de ter cometido dois roubos com faca, em dois dias consecutivos.





A detenção ocorreu pelas 09h10 de quinta-feira, em São João do Estoril. Após queixa da vítima, uma mulher de 25 anos que ficou sem uma quantia em dinheiro após ser ameaçada pelo ladrão, os agentes foram rápidos a localizá-lo. Depois de a vítima fazer o reconhecimento, a PSP constatou que o mesmo tinha ainda no bolso das calças a faca usada no crime.