Homem detido em Castelo Branco por violência doméstica fica em prisão preventiva

Um homem de 48 anos ficou em prisão preventiva pelo alegado crime de violência doméstica contra a sua ex-companheira de 43 anos, em Santa Comba Dão, após uma detenção efetuada pela GNR de Castelo Branco.

Em comunicado esta terça-feira divulgado, O Comando Territorial de Castelo Branco explicou que a detenção ocorreu na quinta-feira, em Santa Comba Dão, distrito de Viseu, através de militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

"Na sequência de diligências de investigação no âmbito de um processo por violência doméstica, foi possível apurar que o agressor agredia física e psicologicamente a vítima, ex-companheira de 43 anos", lê-se na nota.



No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária, que resultou na detenção do alegado agressor e na apreensão de gás pimenta e quatro armas brancas.





O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Castelo Branco, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.A operação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e do Núcleo de Apoio Operativo (NAO) de Castelo Branco, e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão.