Homem detido na Covilhã por agredira a 'ex'. Ameçava divulgar fotos íntimas da vítima na Internet

A GNR deteve um homem de 26 anos, no concelho da Covilhã, suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-companheira, com a qual manteve uma relação durante seis anos, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR em Castelo Branco refere que a detenção foi efetuada na segunda-feira, por militares do Posto Territorial de Teixoso.

"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor exercia reiteradamente violência física e psicológica, através de agressões físicas, ameaças de morte e ofensas verbais, sobre a vítima, sua ex-companheira de 30 anos, com a qual manteve uma relação durante seis anos", lê-se na nota.

Segundo a GNR, o comportamento do alegado agressor "revelou ser possessivo e controlador, perseguindo a vítima nos diversos locais onde esta se dirigia, ameaçando-a ainda com a publicação nas redes sociais de fotografias íntimas da vítima", que dizia ter na sua posse.

Durante a investigação, foram ainda realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, que resultaram na apreensão de um computador portátil, um 'tablet', um telemóvel, um disco rígido e uma consola de jogos.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Covilhã, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos por qualquer forma ou meio com a vítima, controlado por pulseira eletrónica.