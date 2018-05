Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido a conduzir com taxa de 3,2 gramas de álcool

Condutor foi apanhado pela PSP depois de se envolver num acidente, no Barreiro.

Por Lusa | 14.05.18

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 59 anos, que foi interveniente num acidente de viação no Barreiro, apresentando uma taxa de 3,2 gramas de álcool por litro de sangue.



"Foi detido um homem, com 59 anos de idade, por condução de veículo automóvel e ter sido interveniente em acidente de viação, sob o efeito do álcool, com uma TAS de 3,12 g/l", refere a PSP, em comunicado.



O caso ocorreu durante o fim de semana no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal.



A PSP anunciou também a detenção de um homem, de 39 anos, em Corroios, concelho do Seixal, por suspeita de crime violência doméstica.



"Após informação de que estariam a ocorrer desacatos entre casal, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, onde verificou que o suspeito proferiu várias ameaças e injúrias à vítima, direcionando posteriormente o seu comportamento para com os agentes policiais", frisa a PSP.



As autoridades policias referem que o homem recusou a identificar-se e resistiu com violência, tendo sido detido.